26 مركزاً للمفاضلة في جامعة تشرين.. بينها ٤ مسائية

اللاذقية- رشا عيسى

بدأ صباح اليوم في جامعة تشرين استقبال طلبات الطلاب المتقدمين للمفاضلة العامة في 26مركزاً، بينها أربعة مراكز مسائية موزعة في عدة كليات على امتداد مساحة الجامعة بالتزامن مع معرض تفاعلي هو الأول من نوعه على مستوى الوطن يقيمه اتحاد الطلبة بالتشارك مع الأمانة السورية للتنمية في الجامعات السورية وتحتضنه المكتبة المركزية في جامعة تشرين تحت عنوان (عينك على اختصاصك ) لتعريف الطلاب بالاختصاصات العلمية والنظرية وتقديم شروحات مفصلة عن كل فرع بوجود اختصاصيين يقدمون الدعم والمشورة ويجيبون على كل التساؤلات التي تدور في أذهان الطلاب المتقدمين للمفاضلة.

وأكد الدكتور وليد صيداوي- نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والطلاب لـ( تشرين) وجود إقبال جيد من دون عوائق مع تجهيز الجامعة مراكز احتياط للدخول في خدمة الطلاب في حال ازدياد الضغط خلال أيام المفاضلة المقبلة، مع وجود أيضاً ما يقارب ٤٠٠ موظف من الجامعة يعملون على إتمام عملية المفاضلة المستمرة حتى يوم الثلاثاء ١٠/١٣ ، مبيناً وجود مركزين مسائيين يستقبلان الطلاب حتى الساعة الخامسة مساء ، و تقدم أوراق المفاضلة بشكل مجاني للجميع في كل الأوقات مع وجود كم كبير من النشرات الدلالية والملصقات لمساعدة الطلاب ومرافقيهم للتوجه إلى المراكز المحددة.

وأوضح صيداوي أهمية الأنشطة الموازية للمفاضلة والتي تدخل في إطار التوعية المباشرة للطالب ومساعدته على اختيار الاختصاص المناسب، مؤكداً التزام الجامعة بإجراءات السلامة الصحية والتعقيم وقياس الحرارة على الأبواب.

وخصصت الجامعة ستة مراكز للفرع العلمي في كليات الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية والكهربائية, وأربعة مراكز للتسجيل المباشر للفرع الأدبي بالإضافة إلى مركزين لمفاضلات أبناء أعضاء الهيئة التدريسية, وذوي الشهداء والسوري غير المقيم والمعوقين والعرب والأجانب في المكتبة المركزية ,ومركزين لاحتياط المفاضلة في مركز الحاسب وكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، و مركزين لمفاضلة الثانويات المهنية في كلية الهندسة المعلوماتية، و مركزين لفرز السنة التحضيرية، وأربعة مراكز لتسجيل اختبارات اللغات واختبارات كليتي الرياضة والتمريض ، كما تم تخصيص مركز لتصحيح الأخطاء ضمن مركز الشهيد باسل الأسد للحاسبات الإلكترونية.

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