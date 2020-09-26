سليمان: امتناع صالات “السورية للتجارة” عن بيع المواد الأساسية سينتهي

نور قاسم

كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان لـ”تشرين” أن بدءَ توزيع المواد التموينية المدعومة عبر البطاقة العائلية وفق نظام الرسائل اعتباراً من تاريخ 1 / 10/ 2020، و يمكن لكل مواطن اختيار الصالة الأقرب إليه التي يرغب باستلام المواد التموينية منها اعتباراً من تاريخ 28 / 09 / 2020 بعدة طرق من خلال تطبيق وين أو قناة التلغرام التفاعلية أو من خلال مركز الخدمة الذاتية.

ولفت سليمان إلى أن هذه الآلية ستنهي ظاهرة الامتناع عن البيع من قِبل مديري صالات” السورية للتجارة” لأن مدير الصالة سوف يزوَّد بجداول مرفقة بأسماء المواطنين الذين يجب تزويدهم بالمواد الأساسية قبل يوم واحد ليلاً وستزود كل صالة بالمخصصات التي تتناسب مع الأسماء الواردة إليها للتوزيع لهم والتقيد بهم فقط، ويجب على من وصلته الرسالة استلام مستحقاته خلال ٤٨ ساعة وإذا لم يستطع الاستلام يمكنه إعادة التسجيل مرة ثانية ليُحدد له دور آخر.

وبالنسبة للزيت أشار سليمان إلى عدم توفره لدى “السورية للتجارة” إلى الآن، ويمكن مستقبلاً عند توفر أي مادة أن توضع على التطبيق، ولكن بسبب العقوبات الخارجية توجد عقبات أثناء توقيع العقود لتأمينها.

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