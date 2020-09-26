معسكر جديد لمنتخبنا لكرة الطاولة

ميادة مخيبر

يواصل اتحاد كرة الطاولة في صالة كرة الطاولة بمدينة تشرين الرياضية في دمشق معسكره التدريبي لمنتخبنا الوطني الذي انطلق الخميس الماضي والذي يختتم اليوم بمشاركة مجموعة من لاعبي العاصمة من أندية المحافظة ودمر وجرمانا وعددهم ١٥ لاعباً ولاعبة, إضافة للاعبي المنتخب هند ظاظا وعبيدة ظاظا وثلاثة لاعبين آخرين من حماة موجودين حالياً في دمشق.

ويقام المعسكر بإشراف إداري مباشر من رئيس الاتحاد بسام خليل وأمين السر رضا الدمقسي وإدارية المنتخب نورمان غزالي ويشرف فنياً على التدريبات المدربون طوني أبو عسلي ومحمد أوغلي ورضوان موصلي, إضافة لمدربي الأندية المشاركة بالمعسكر زياد برازي ومنير شبرق وثابر عبيدو.

مدرب المنتخب رضوان موصلي أشاد بهذه الخطوة بقوله: إن هذا النوع من المعسكرات للمنتخب الوطني يسهم بتوفير فرص احتكاك مهمة وأساليب لعب متنوعة تساعد على إغناء تجربة اللاعب وتصقل موهبته وتزيد من خبرته، خاصة أن عدداً من اللاعبين المخضرمين من أبطال الجمهورية شاركوا في تدريبات المعسكر وخاضوا عدداً من المباريات مع عناصر المنتخب، وهذا يعوض جزءاً مقبولاً من انقطاع المشاركات الخارجية والبطولات الرسمية.

وبدوره المدرب محمد أوغلي أشار إلى أهمية أن يكون المدرب لاعباً وبطلاً باللعبة لأنه الأكثر قدرة على العطاء والإفادة للاعبين من خلال التنويع العملي بأساليب التدريب والقدرة على تصحيح الأخطاء وتنفيذ الأفكار التي يريدها بنفسه. أما المدرب طوني أبو عسلي فأكد أهمية الخطوة التي قام بها اتحاد اللعبة من خلال تنفيذ المعسكر المتنقل الذي أتاح لعناصر المنتخب التدريب في أجواء متنوعة ومع منافسين مختلفين في كل محطة من المعسكر.

وأضاف أبو عسلي أنه, وفي ظل عدم وجود مواعيد محددة للاستحقاقات الخارجية, فإن تركيز كادر المنتخب ينصب حالياً على الحفاظ على خط بياني متوازن لجاهزية المنتخب، كما أن عدم وجود استحقاقات ضاغطة يعطي أريحية في التمرينات سمحت للكادر الفني بالعمل على تصحيح بعض الأخطاء لدى اللاعبين.

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