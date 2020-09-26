الكرامة يلاقي الوحدة في دورة تشرين الكروية

إبراهيم النمر

تتواصل اليوم فعاليات منافسات دورة تشرين الكروية العشرين في اللاذقية بلقاء قمة يجمع بين فريقي الكرامة والوحدة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في إستاد المدينة الرياضية وفي اللقاء الثاني الساحل يواجه التضامن في ملعب الباسل في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً.

مباراة قمة

وبعودة إلى ذكريات الزمن الجميل في لقاء القمة والتحدي بين الفريقين الكبيرين على حجز أولى بطاقات التأهل للدور نصف النهائي، الكرامة فاز على الساحل بهدف نظيف في الجولة الأولى والوحدة فاز بالثمانية على التضامن، وفوز أحدهما يعني تأهله المباشر للدور الثاني, أما التعادل فستكون له حسابات أخرى ولاسيما في حال فوز الساحل على التضامن ، على كل الحالات الكرامة لم يقدم المستوى المطلوب في أول ظهور له وانتظر حتى الدقيقة التسعين لإحراز هدف الفوز الوحيد، لكن الوحدة يبدو أنه أفضل وأجهز, ومباراة اليوم مهمة له ولاسيما أنه بطل الكأس وتعاقد مع عدد من اللاعبين على مستوى عالٍ وسيقوم مدربه غسان معتوق بتجريب هؤلاء اللاعبين للاطمئنان على جاهزيتهم.

وقد أكد المعتوق لـ(تشرين) أن الفريق جاهز لملاقاة الكرامة الفريق العريق والأمل بتحقيق الفوز لحجز أولى بطاقات العبور عن هذه المجموعة وقد حث لاعبيه على تقديم مستوى يليق باسم نادي الوحدة.

وفي الطرف المقابل الساحل بقيادة فراس المعسعس خسر مع الكرامة في الثواني الأخيرة بعد تقديمه مستوى طيباً، وسيعمل اليوم على تحقيق الفوز لخلط أوراق المجموعة ، ونتيجة الوحدة والكرامة مهمة بالنسبة له ولاسيما في حال خسارة أحدهما وعندها ستكون الجولة الثالثة هي الحاسمة إلا إذا كان للتضامن كلام آخر.

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