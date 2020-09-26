بطولة محافظة دير الزور لألعاب القوى
مالك الجاسم
أقامت اللجنة الفنية لألعاب القوى بطولة المحافظة لانتقاء منتخب دير الزور لتمثيل المحافظة في بطولة الجمهورية وأسفرت النتائج النهائية عما يلي:
فئة الذكور
400 متر 1- محمد الحسين 2- محمود خلوف
900 متر 1- أحمد الحمادة 2- عمر مروان
800 متر 1- عبدالله المكتوم 2- سليمان العنزي
200 متر 1- أحمد الحمادة 2- عبدالله الذياب
1500 متر 1- أحمد العبود 2- زياد طارق الخضر
100 متر حواجز 1- يوسف الخلف 2- مصطفى الحسين 3- عبدالله العبدالله 4- محمود الخلوف 5- عبدالله المكتوم
400 متر حواجز 1- يوسف خلف الخلف 2- سليمان العبود
الكرة الحديدية 1- عمر مروان الأحمد 2- أكرم الصالح
القرص عمر مروان الأحمد
الوثب الطويل 1- عبدالله العبدالله 2- عبدالله المكتوم 3- مصطفى الحسين
فئة الإناث
100 متر 1- سيدرا المصطفى 2- غالية الجرو
200 متر 1- غالية الجرو
400متر غالية الجرو
800 متر لمى البزاعي
100 متر حواجز 1- إيلاف المكتوم
الوثب الطويل 1- إيلاف المكتوم 2- سيدرا المصطفى
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي