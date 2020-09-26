اعتباراً من الأول من الشهر القادم.. الرسائل النصية لاستلام (الرز والسكر)
ميليا اسبر
أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان أنه بهدف تخفيف الازدحام على صالات المؤسسة السورية للتجارة,
تبدأ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك توزيع المواد التموينية المدعومة عبر البطاقة العائلية وفق نظام الرسائل اعتباراً من تاريخ 1 / 10/ 2020
وعليه يمكن لكل مواطن أن يختار الصالة التي يرغب باستلام المواد التموينية منها اعتباراً من تاريخ 28 / 09 / 2020 من خلال إحدى الطرق التالية:
1- تطبيق وين: يمكن تحميل التطبيق من العنوان التالي : https://social.takamol.sy/mobileapp
حيث يمكنكم اختيار العنوان الأقرب إليكم ومن ثم اختيار الصالة المناسبة
2- مركز الخدمة الذاتية : من خلال الرابط : https://my.mahrukat.gov.sy
من خلال الدخول الى مركز الخدمة ومن ثم اختيار خدمة تحديد صالة واتباع الخطوات التي تظهر لكم.
3- قناة التلغرام التفاعلية : https://t.me/takamolsocialbot
حيث يمكنكم اختيار خدمة اختيار صالة واتباع الخطوات التي تظهر لكم
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