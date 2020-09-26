بدء قبول طلبات المفاضلة الجامعية في مراكز التسجيل المعتمدة بالجامعات وفروعها

بدأت مراكز التسجيل المعتمدة بالجامعات الحكومية وفروعها اليوم قبول طلبات المفاضلة الجامعية للعام الدراسي 2020-2021 .

وخصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 72 مركزا معتمدا ويمكن أن يتضمن المركز الواحد عدة مراكز حسب نوع المفاضلة في جامعات دمشق وفروعها في درعا والسويداء والقنيطرة وحلب وتشرين والبعث وحماة والفرات دير الزور والحسكة وطرطوس لقبول طلبات المفاضلة العامة للفرع العلمي والسنة التحضيرية للكليات الطبية عام وموازي ومفاضلات منح الجامعات الخاصة وطلاب المحافظات الشرقية وذوي الشهداء والجرحى والمفقودين وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية والمعاقين والطلاب العرب والأجانب والسوريين غير المقيمين والمغتربين والثانويات المهنية إضافة إلى قبول الطلبات الخاصة بالتسجيل المباشر لطلاب الشهادة الثانوية العامة من الفرع الأدبي عام وموازي.

ووفق تعليمات الوزارة يتقدم الطالب إلى المفاضلة شخصياً أو من خلال وكيله القانوني بموجب وكالة عامة أو خاصة ويمكن أن يتقدم عن الطالب في حال عدم وجوده كل من الأب أو الأم أو الأخ أو الاخت أو الجد أو الجدة بموجب تفويض خطي من الطالب أو المفوض بالنسبة للشهادات الثانوية غير السورية ويقوم موظف التسجيل بالإدخال الإلكتروني لبيانات الطالب ثم تتم طباعة بطاقة المفاضلة على نسختين أصليتين ويتم تسليم الطالب إحداهما لإبرازها عند الضرورة بينما يتم الاحتفاظ بالنسخة الثانية من بطاقة المفاضلة العامة في الجامعة مرفقة بصورة عن البطاقة الشخصية للطالب أو إخراج القيد.

وفي تصريح لـ سانا أكد الدكتور رياض طيفور معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب أنه تمت تهيئة بنية متكاملة لخدمة الطالب وإرشاده وتوجيهه وتسجيله ضمن مراكز المفاضلة وذلك بالتعاون مع لجان الاتحاد الوطني لطلبة سورية داعيا الطلاب إلى قراءة إعلان المفاضلة جيدا قبل التقدم إليها لمعرفة متطلبات القبول وشروطه.

ولفت الدكتور طيفور إلى أن ارتفاع معدلات هذا العام سببه ارتفاع علامات الطلاب في الثانوية وتركز في الشريحة العليا حيث حصل نحو عشرة آلاف طالب على علامات تتجاوز الـ230 إضافة إلى العدد المحدد لاستيعاب كل اختصاص مبينا أنه تم دمج المفاضلات هذا العام بمفاضلة واحدة وتحديد منح الجامعات الخاصة هذا العام للكليات الطبية فقط مع المفاضلة العامة ولن تكون منفصلة بهدف عدم ضياع المقاعد وحصول الطالب على قبول واحد فقط.

وبين الدكتور طيفور أن بطاقة مفاضلة الفرع العلمي هذا العام تتضمن عدة تعديلات حيث أتيح للطالب أن يدون في بطاقة المفاضلة 45 رغبة كحد أقصى منها 35 رغبة كحد أقصى للقبول العام والمحافظات الشرقية ومفاضلتي ذوي الشهداء وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية وفق ما هو متاح له و10 رغبات كحد أقصى لمنح الجامعات الخاصة ويمكن للطالب في كل نوع منها أن يدون رغبة أو أكثر أو ألا يدون أي رغبة كأن يختار فقط قبولاً عاماً أو يختار فقط منح جامعات خاصة أو كلا القبولين.

وأشار الدكتور طيفور إلى أنه يحق للطالب الذي دون في بطاقة المفاضلة 35 رغبة للمفاضلة العامة عدا منح الجامعات الخاصة في الفرع العلمي ورفضت جميع رغباته أن يتقدم بطلب لتسوية وضعه وقبوله في الكلية او المعهد الذي يرغب به إذا حقق الحدود الدنيا المعلنة للقبول العام والشروط المطلوبة ولا تتم تسوية وضعه إذا كان عدد الرغبات المدونة أقل من 35 رغبة ولا يمكن تسوية الوضع على رغبة السنة التحضيرية أو إحدى منح الجامعات الخاصة أو المفاضلات الخاصة.

ويمكن للطالب وفق الدكتور طيفور تعديل رغباته أكثر من مرة خلال فترة التقدم للمفاضلة وذلك في المركز الخاص بتعديل الرغبات في الجامعة التي سبق أن تقدم فيها وذلك بعد تقديم طلب التعديل من قبل صاحب العلاقة أو من ينوب عنه إلى رئيس الجامعة وبعد حصوله على الموافقة تتم مراجعة مركز التعديل على ان يكون مرفقا ببطاقة المفاضلة السابقة والممهورة من مركز التسجيل ويقوم المركز المختص بتعديل الرغبات إلكترونياً وتسليم النسخة المعدلة للطالب وفق الآلية المعتمدة أعلاه ويحتفظ بالنسخة الأخرى مرفقة بالطلب وبطاقة المفاضلة السابقة في المركز.

وأكد الدكتور طيفور ضرورة الالتزام التام بالمواعيد المحددة في إعلانات المفاضلة لإجراء المسابقات والمقابلات للكليات والمعاهد التي يحتاج القبول فيها إلى مقابلة لافتا إلى أنه يحق للطالب التقدم للمفاضلة في مركز تسجيل معتمد واحد فقط وفي حال تقدم إلى أكثر من مركز تعتمد البطاقة الأولى وتلغى الثانية حكماً.

وكانت الوزارة أصدرت في الحادي والعشرين من الشهر الجاري مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2020-2021 وحددت مدة قبول الطلبات الخاصة بها خلال الفترة ما بين 26-9 و13-10-2020 .

يذكر أن اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي قررت خلال اجتماعها في السابع عشر من الشهر الجاري قبول جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الثانوية بفروعها كافة في الجامعات والمعاهد السورية للعام الدراسي 2020-2021 والبالغ عددهم 139588 طالباً بزيادة نحو 24 ألفاً عن العام الماضي مع مراعاة التوزع الجغرافي للطلاب بحيث يتم استيعاب القسم الأكبر منهم في الجامعات الموجودة بمحافظاتهم تخفيفاً للعبء المالي عن الأهالي.

كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها على اعتماد نسبة للتعليم الموازي 40 بالمئة لزيادة فرص القبول في الجامعات الحكومية وزيادة الطاقة الاستيعابية في بعض الكليات الهندسية والمعاهد التقانية التي لها علاقة بسوق العمل وإعادة الإعمار.

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