عباس: سيناضل الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الشعب الفلسطيني لن يركع ولن يستسلم حتى نيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة داعياً المجتمع الدولي إلى عقد مؤتمر للتوصل إلى تسوية القضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية التي تكفل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.

وقال عباس خلال كلمة اليوم عبر الفيديو أمام الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة: “على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس أن يبدأ وبالتعاون مع الرباعية الدولية ومجلس الأمن بترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات بمشاركة الأطراف المعنية كافة ابتداء من مطلع العام القادم بهدف تسوية القضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة وبما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس على خط الرابع من حزيران عام 1967 وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين استناداً للقرار 194”.

وجدد عباس تأكيده على أن منظمة التحرير الفلسطينية لم تفوض أحداً للحديث أو التفاوض باسم الشعب الفلسطيني الذي لن يركع ولن يستسلم حتى نيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة.

وشدد عباس على أن الفلسطينيين سيواصلون نضالهم تحت راية الوحدة الوطنية حتى إسقاط كل المخططات والمؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية مشيراً إلى أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني من خلال القتل الممنهج وحملات الاعتقال وهدم المنازل وخاصة في مدينة القدس المحتلة بهدف تغيير طابعها وهويتها والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية ولا سيما المسجد الأقصى تقوض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

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