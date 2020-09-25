مصرع 22 شخصاً بتحطم طائرة عسكرية أوكرانية

لقي 22 شخصاً على الأقل مصرعهم اليوم جراء تحطم طائرة عسكرية أوكرانية.

ونقلت رويترز عن هيئة الطوارئ الأوكرانية قولها في بيان إن الطائرة كانت تقل 28 شخصاً وتحطمت في أوكرانيا ما أدى إلى مصرع ما لا يقل عن 22 شخصاً.

من جهته أشار سلاح الجو الأوكراني إلى أن الطائرة وهي من طراز انطونوف 26 تحطمت عند مرحلة الهبوط وكان فيها إضافة إلى الطاقم طلاب من معهد القوات الجوية الأوكرانية في خاركوف.

وتوجهت مجموعات من فرق الإنقاذ إلى موقع تحطم الطائرة فيما لم تتوافر تفاصيل فورية عن أسباب تحطمها.

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