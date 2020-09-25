٣٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا
اعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل ٣٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى ٤٠٠١.
واكدت شفاء ١٥ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ١٠٢٨.
ولفتت الوزارة الى وفاة حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ١٨٥.
وجاء توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة كالتالي:
– الإصابات:
١٠ في حلب
٨ في دمشق
٨ في حمص
٦ في ريف دمشق
٢ في طرطوس
١ في الرقة
– حالات الوفاة:
١ في حلب
١ في اللاذقية
– حالات الشفاء:
٣ في حمص
٣ في حلب
٣ في دمشق
٢ في السويداء
٢ في ريف دمشق
٢ في الرقة
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