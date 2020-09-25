الصحة العالمية: وفيات كورونا في العالم قد تصل إلى مليوني شخص

أعلن المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان اليوم أن عدد الوفيات بفيروس كورونا يمكن أن يصل إلى مليوني شخص في العالم قبل استخدام اللقاح ضد الفيروس على نطاق واسع.

ونقلت وسائل إعلام عن رايان قوله في تصريح إن “الرقم الذي تتحدثون عنه مليوني وفاة ليس ممكناً فقط.. ولكنه رقم مرجح جداً للأسف” مشيراً إلى أنه قد يتم الوصول لهذا العدد في حال غياب عمل منسق لاحتواء الجائحة.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 987748 شخصاً حول العالم منذ أن أعلن عن ظهوره في كانون الأول الماضي بحسب أحدث إحصاء لموقع وورلد ميترز.

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