وزارة الصحة: شفاء ١٥ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ١٠٢٨

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 8 صفر 1442 الموافق لـ 25 أيلول 2020
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مصرع 22 شخصاً بتحطم طائرة عسكرية أوكرانية
الخارجية الروسية تجدد التأكيد: الوجود الأمريكي في سورية غير قانوني
سياسي مصري: أردوغان يتصرف كقاطع طريق وبلطجي
اعتقال 24 شخصاُ خلال احتجاجات مناهضة للعنصرية في ولاية كنتاكي الأمريكية
ميليشيا "قسد" تداهم منازل الأهالي في بلدة الجرنية بريف الرقة وتخطف عدداً من الشبان
قبلان والخطيب: التمسك بخيار المقاومة للرد على الضغوط الأمريكية
المهندس عرنوس يتفقد أعمال الصيانة والعمرة الجارية في مصفاة بانياس والمزمع إنجازها خلال الأيام القليلة القادمة
موسكو تنتقد إحالة ملف نافالني إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداءات الاحتلال بكفر قدوم والخليل
طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية