سياسي مصري: أردوغان يتصرف كقاطع طريق وبلطجي

أكد المنسق العام للجبهة الشعبية العربية الموحدة علاء أبو زيد أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان مستمر بارتكاب الجرائم والانتهاكات في سورية بعد أن تحول إلى أداة تعمل لتحقيق مصالح الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو زيد في تصريح لمراسل سانا في القاهرة إن أردوغان يتصرف كقاطع طريق وبلطجي وجرائمه المستمرة بحق الشعب السوري بما فيها جريمة قطع المياه عن أهالي الحسكة تستدعي محاسبة المجتمع الدولي له.

وأشار أبو زيد إلى أن أردوغان الذي يدعم التنظيمات الإرهابية يعمل لتحقيق الأجندات الأمريكية وعدوانه على سورية يأتي نيابة عن كيان الاحتلال الإسرائيلي مؤكداً على صمود الشعب السوري في مواجهة هذه الاعتداءات واستمراره بتحقيق الانتصارات ضد الإرهاب.

طباعة