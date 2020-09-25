اعتقال 24 شخصاُ خلال احتجاجات مناهضة للعنصرية في ولاية كنتاكي الأمريكية

اعتقلت الشرطة الأمريكية اليوم 24 شخصاً في ولاية كنتاكي مع تجدد الاحتجاجات المناهضة للعنصرية.

وذكرت رويترز أن شرطة مدينة لويفيل في كنتاكي اعتقلت 24 شخصاً بمن فيهم ممثلة الولاية اتيكا سكوت خلال مشاركتهم في الاحتجاجات التي استمرت لليوم الثاني على التوالي تنديداً بالحكم المخفف الذي صدر بحق شرطي قتل المواطنة الأمريكية من أصول أفريقية بريونا تايلر في شقتها خلال آذار الماضي.

وأثار الحكم الذي صدر يوم الأربعاء الماضي انتقادات واسعة فيما تجددت الاحتجاجات في لويفيل ومدن وولايات أمريكية أخرى.

ومنذ جريمة قتل الأمريكي المتحدر من أصل أفريقي جورج فلويد على يد الشرطة في الـ 25 من أيار الماضي شهدت الولايات المتحدة الامريكية احتجاجات كبيرة مناهضة للعنصرية وعنف الشرطة.

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