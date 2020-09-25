جبلة أول المتأهلين لنصف نهائي دورة تشرين الكروية

دمشق- تشرين:

تمكن نادي جبلة من قلب تأخره بهدف إلى فوز ثمين الأربعة لهدفين على جاره مصفاة بانياس في ثاني جولات المجموعة الأولى في دورة تشرين الكروية .

الشوط الأول طبع بصبغة بانياس الذي سجل هدفه الاول في د26 للاعبيه علي الخطيب وكاد مراد مصطفى يعزز النتيجة لكن كرته علت العارضة بقليل في د40 وبعد دقيقتين اللاعب نفسه أضاع فرصة مضاعفة النتيجة لكن كرته ارتطام بالقائم.

وفي الشوط الثاني دخله جيله بشكل آخر اللاعبون البدلاء غيروا مجرى اللعب وتمكن محمود البحر من إدراك التعادل في د58 وعلي سليمان سجل الثاني في د 76، وأحمد الشغري في د87 وفي د92 عاد البحر ليسجل الهدف الرابع وفي الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع قلص المصفاة الفرق من ركلة جزاء سددها بنجاح علي النهري.

وستقوم اليوم في الثامنة مساء مباراة القمة بين تشرين والاتحاد والتي ستحدد بشكل الفريق الذي سيرافق جبلة لنصف النهائي.

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