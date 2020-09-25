إصابة أربعة أشخاص طعناً في باريس

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس اليوم إصابة أربعة أشخاص في هجوم بسكين في باريس.

ونقلت رويترز عن كاستيكس قوله إن “الهجوم وقع قرب المقر السابق لمجلة (شارلي ايبدو) الساخرة وأسفر عن إصابة أربعة أشخاص”.

وتضاربت حصيلة المصابين التي أعلن عنها كاستيكس مع تقرير لاحق للشرطة الفرنسية خفضت فيه العدد من أربعة إلى اثنين مشيرة إلى اعتقال شخصين بتهمة التورط في الهجوم.

ويتزامن الهجوم مع جلسات محاكمة تجري حالياً في باريس لمتهمين بتنفيذ هجمات على مجلة (شارلي ايبدو) في كانون الثاني عام 2015 أسفرت حينها عن مقتل 17 شخصاً.

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