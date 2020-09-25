بيع مادة البنزين يوم غد للسيارات العامة فقط في حلب!

حلب- رحاب الإبراهيم

أعلنت محافظة حلب أن بيع مادة البنزين يوم غد السبت سيتقتصر على السيارات العامة فقط، وذلك بسبب وصول كميات محدودة من المادة إلى المدينة.

و سيستأنف العمل يوم الأحد للسيارات الخاصة على أن يحدد أسماء محطات الوقود للسيارات العامة والخاصة بشكل مسبق.

وحددت المحافظة أسماء محطات الوقود التي سيتم فيها بيع مادة البنزين للسيارات العامة يوم غد السبت وهي:

محطة طيبة (دوار الموت)

محطة الحمصي (الصالحين)

محطة زياد زيدان (الراموسة)

محطة خياطة وتتان ( الميدان)

محطة صلاح قدسي ( القاطرجي)

محطة الاتحاد (دوار الصاخور )

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