غاماليا الروسي.. التطعيم الثاني بلقاح “سبوتنيك في” يطيل مفعول المناعة

أعلن مدير مركز غاماليا الروسي ألكسندر غنسبورغ اليوم أن التطعيم الثاني باللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا “سبوتنيك في” يطيل مفعول المناعة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن غنسبورغ قوله “التطعيم الأول باللقاح يؤدي إلى تشكيل نسبة واقية كافية من الأجسام المضادة لدى بعض الأشخاص أما التطعيم الثاني فإنه ضروري لبقاء المناعة في جسم الإنسان مدة طويلة”.

وأوضح أن الأمور تتوقف على رد جسم كل شخص على التطعيم والإصابة بالفيروس حيث تتشكل لدى البعض كمية من الأجسام المضادة الكافية لوقاية جسمه أما البعض الآخر فيحتاج إلى تطعيم آخر لتقوى تلك الأجسام المضادة وتبقى في جسمه لمدة أطول لذلك يتم تطعيم الجميع للمرة الثانية بعد أسبوعين.

ولفت أن العدوى لن تتحول إلى مرض لدى الشخص بعد تطعيمه للمرة الأولى ولم تسجل حتى الآن إصابات في الفترة ما بين التطعيمين موضحاً أنه لا داعي لفرض العزلة الذاتية وفرض قيود على التواصل مع الآخرين بعد التطعيم الأول.

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