النظام التركي يعتقل 82 شخصاً من كوادر حزب الشعوب الديمقراطي

اعتقلت قوات أمن النظام التركي فجر اليوم 82 شخصا من أعضاء البرلمان ورؤساء بلديات ومسؤولين سابقين من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض خلال حملات اعتقال ومداهمة في عدد من المدن التركية.

وأقدمت قوات أمن النظام على منع المعتقلين من الاتصال بمحاميهم بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها في جميع أنحاء البلاد وفق مصادر مطلعة توقعت تواصل حملة الاعتقالات التي تشنها قوات النظام التركي لتطال أعدادا أخرى من المسؤولين والسياسيين التابعين للحزب التركي المعارض.

يذكر أن وزارة داخلية النظام التركي أقصت 55 من رؤساء البلديات جنوب شرق البلاد من مناصبهم ووضعت معظمهم في السجون بعد أن تم انتخابهم عن حزب الشعوب الديمقراطي في حزيران 2018 حيث ما زال الرئيسان المشتركان للحزب صلاح الدين دميرطاش وفيكان يوكساكداغ رهن الاعتقال بالسجن منذ كانون الأول 2016 ومعهما 7 من أعضاء البرلمان السابقين من الحزب المذكور.

وتشن سلطات النظام التركي حملات قمع واعتقال تستهدف معارضي أردوغان وخصومه بذرائع وحجج مختلفة في إطار سياسة كم الأفواه ومنع الحريات حيث تم اعتقال وإقالة عشرات آلاف الأشخاص في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية فى البلاد بذريعة محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في تموز عام 2016.

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