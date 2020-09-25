آخر تحديث: 2020-09-25 14:30:33
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رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس يبدأ جولة تفقدية في مصفاة بانياس للاطلاع على أعمال الصيانة الجارية في مختلف الأقسام ويستمع من الفنيين إلى الخطوات المنجزة حتى الآن

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