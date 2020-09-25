روسيا تدعو ألمانيا إلى تشكيل مجموعة للتحقيق في قضية نافالني

دعا رئيس لجنة التحقيق في التدخل الأجنبي بالشؤون الداخلية الروسية فاسيلي بيسكاريف اليوم رئيس البرلمان الألماني “البوندستاغ” فولفغانغ شويبله إلى تشكيل مجموعة مشتركة للتحقيق في قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني والمزاعم بتسميمه.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكاريف قوله في رسالة وقعها كل أعضاء اللجنة: “نقترح تشكيل لجنة مشتركة أو مجموعة عمل بمشاركة نواب البوندستاغ ومجلس الدوما من أجل ممارسة المراقبة البرلمانية على مسار التحقيق فيما حدث للمدون الروسي أليكسي نافالني”.

ولفت المسؤول الروسي إلى أن الحملة المكثفة التي أطلقتها وسائل الإعلام الغربية وبعض السياسيين الألمان حول التسميم المزعوم لنافالني تتسم بـ “الطابع المخطط له مسبقا وبدقة”.

وأعرب بيسكاريف عن أمله في أن يبذل البرلمانيون الألمان الجهود اللازمة لدفع سلطات بلادهم إلى إجراء تحقيق مستقل والتعاون مع روسيا بهذا الموضوع.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمترى بيسكوف مؤخرا أن موسكو تواجه بعض الصعوبات في التحقيق بشأن قضية نافالني الذي تزعم ألمانيا أنه تعرض للتسميم مشيرا إلى أن برلين لم تقدم أي معلومات عن هذه القضية.

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