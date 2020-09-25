آخر تحديث: 2020-09-25 14:30:33
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الشرطة الفرنسية: إصابة ثلاثة أشخاص طعناً بسكين في باريس

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التصنيفات: آخر الأخبار

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