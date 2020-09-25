شلاباتا: سورية بالخط الأول في مواجهة الإرهاب

دعا رئيس معهد العلاقات الدولية التشيكوسلوفاكي يارومير شلاباتا إلى التنسيق مع سورية في مكافحة الإرهاب لأنها تشكل خط الدفاع الأول في مواجهة التطرف والإرهاب.

وقال شلاباتا في تصريح لمراسل سانا اليوم إن لأوروبا والعالم مصلحة في القضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي وهذا لن يتم دون التنسيق مع الدولة السورية مشدداً في الوقت ذاته على وجوب تبني المجتمع الدولي مواقف حازمة مطالبة بخروج وانسحاب القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية.

وأوضح شلاباتا أن الاستقرار في الشرق الأوسط مرتبط بشكل مفصلي بالاستقرار في سورية وعودة الأمن والأمان إليها، منتقداً ازدواجية المعايير التي ينتهجها الغرب حيال ما يجري في سورية وصمته عن الجرائم التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية والقوات المحتلة.

وأشار إلى أن المجموعات الارهابية في سورية تشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار ليس في الشرق الأوسط فقط وانما في أوروبا والعالم أيضاً.

وجدد شلاباتا التأكيد على ضرورة حل الأزمة في سورية سياسياً بما يحفظ سيادتها ووحدة أراضيها.

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