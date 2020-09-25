قمة بين تشرين والاتحاد في دورة (تشرين) الكروية

إبراهيم النمر

ينتظر عشاق كرة القدم في سورية اليوم لقاء القمة المرتقب بين منظم الدورة نادي تشرين ونادي الاتحاد في تمام الساعة الثامنة مساء في استاد الباسل في اللاذقية ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في دورة تشرين الكروية العشرين.

تشرين بطل الدوري، وسيخوض اللقاء بمعنويات عالية لتعزيز صدارته للمجموعة والتأهل للدور نصف النهائي ، والاتحاد بدوره يسعى لتعويض خسارته في المباراة الافتتاحية بهدف أمام جبلة ، المباراة صعبة على الفريقين الكبيرين وإن كانت في بدايات فترة التحضير، وفي الطرف المقابل يسبق هذه المباراة لقاء الجيران بين جبلة ومصفاة بانياس في الرابعة عصراً على استاد البعث في جبلة.

خسارة المصفاة تعني خروجه من المنافسة, وتعادله سيربك حسابات المجموعة وإن كان هذا صعباً لكنه ليس مستحيلاً، أما فوز جبلة فيعني تأهله للدور الثاني في حال خسارة أو تعادل الاتحاد، أما في حال خسارته أو تعادله سينتظر جولة الحسم مع تشرين, يشار إلى أن جبلة فاز على الاتحاد في الافتتاحية بهدف وتشرين على المصفاة بسداسية نظيفة .

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