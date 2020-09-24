فرنسا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء تفشي الوباء

هل باتت المستجدّات والمؤثّرات الدخيلة على بنية النظام العالمي هي المحرّك الرئيس لمفاجآت اللحظة الأخيرة؟ وهل بات لزاماً على الدولة الأمريكية «العميقة» السعي حثيثاً لاستغلال كلّ ما أمكن من روافد لدعم خططها وأهدافها التي تبقي حلمها في السيطرة والهيمنة على... المزيد ←