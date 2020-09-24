فرنسا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء تفشي الوباء
أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم تسجيل 16096 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى معدل يومي منذ بدء تفشي الفيروس.
ونقلت رويترز عن السلطات الصحية الفرنسية قولها “إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 497237 إصابة”.
كما سجلت السلطات الصحية 52 وفاة جديدة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 31511.
وكانت أعلنت فرنسا يوم أمس فرض قيود جديدة للحد من التجمعات جراء انتشار كورونا بعد ارتفاع معدل الإصابات في الأيام الماضية.
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