الصحة: 42 إصابة جديدة بـ كورونا و15 حالة شفاء ووفاة حالتين

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 42 إصابة جديدة، وشفاء 15 حالة، ووفاة حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 3966 شفيت منها 1013 وتوفيت 183 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الخميس 24 أيلول 2020:

الإصابات:

10 في حمص

8 في حلب

6 في دمشق

6 في درعا

5 في ريف دمشق

5 في طرطوس

2 في اللاذقية

حالات الوفاة:

1 في حلب

1 في حمص

حالات الشفاء:

4 في دمشق

3 في حلب

3 في اللاذقية

3 في طرطوس

2 في حمص

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