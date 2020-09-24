إصابة خمسة طلاب بـ(كورونا) في ريف دمشق وحمص ومعلمة في حلب

بشرى سمير

نفت الدكتورة هتون الطواشي- مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية وجود أي إصابات بفيروس( كورونا) بين تلاميذ مدرستي (محمد فهد البابا) و(محمد وحيد البابا) للتعليم الأساسي في الهامة في ريف دمشق كما تم تداوله من أخبار وأشارت الدكتورة الطواشي إلى أن هناك فريقاً طبياً زار المدرستين في منطقة الهامة، وتم فحص الطلاب والتأكد من حالاتهم و كانت كلها حالات رشح خفيفة وحتى غير مشتبهة وهناك تطبيق للبروتوكول الصحي في المدارس، من حيث التعقيم وتنظيف الحمامات ومناهل المياه.

وفيما يتعلق بنتائج المسحات في دمشق وحلب أشارت الطواشي إلى أن جميعها سلبي وهناك أربع مسحات إيجابية في ريف دمشق وواحدة في حمص وهناك مسحة إيجابية لمعلمة في حلب.

أما في محافظة درعا فالمسحات ظهرت سلبية وبالنسبة إلى بقية المحافظات فالأمور فيها جيدة ولا توجد أي إصابات أو حتى اشتباه.

وعن الإجراءات المتخذة في المدارس التي ظهرت فيها نتائج إيجابية أشارت مديرة الصحة المدرسية إلى أنه يتم إغلاق الشعبة ٥ أيام ومراقبة الطلاب والمعلمين في المدرسة للتأكد من عدم وجود إصابات، وفي حال وجود إصابة بين المعلمين أو الطلاب يتم تقديم الرعاية الصحية المناسبة والوقاية المنزلية بالتعاون مع مديريات الصحة.

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