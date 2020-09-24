لافروف: العقوبات أحادية الجانب غير شرعية وتقوض مصداقية مجلس الأمن

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها بعض الدول غير شرعية وتقوض مصداقية الأمم المتحدة.

وقال لافروف خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول موضوع “الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.. الحوكمة العالمية في حقبة ما بعد كوفيد19”.. “إن هناك محاولات من قبل بعض الدول لاستخدام الوضع الحالي لتعزيز المصالح ضيقة الأفق لتسوية الحسابات مع الحكومات غير المرغوب فيها أو المنافسين الجيوسياسيين.. وعلى الرغم من كل شيء تتواصل ممارسة تطبيق عقوبات أحادية الجانب غير المشروعة وتقويض مصداقية وصلاحيات مجلس الأمن الدولي”.

وأضاف وزير الخارجية الروسي إن وباء كوفيد19 أظهر الترابط بين جميع الدول في ظروف وجميع مجالات الحياة العامة مشيراً إلى أن روسيا لفتت الانتباه في أكثر من مناسبة إلى الحاجة إلى إلغاء القيود التي تصيب بشكل خاص في سياق الوباء الشرائح الضعيفة من السكان وتحد من وصولهم إلى الغذاء والخدمات الطبية.

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