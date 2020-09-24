الصين تدعو إلى تعاون دولي مشترك لمكافحة فيروس كورونا
دعت الصين اليوم الدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا “سيكا” إلى بذل جهود منسقة في مكافحة مرض فيروس كورونا الجديد كوفيد 19.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن وانغ يي عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني قوله اليوم في مؤتمر عبر الفيديو لوزراء خارجية الدول الأعضاء في “سيكا” إنه يتعين على أعضاء المؤتمر العمل معاً للتغلب على تداعيات مرض كوفيد 19 ودعم منظمة الصحة العالمية بقوة في أداء دور قيادي وتنسيقي ومعارضة تسييس المرض ووصم دول معينة بالتسبب به.
وأضاف وانغ “أنه في مواجهة التغيرات العميقة التي لم نشهدها منذ زمن طويل والتي سببها المرض يجب على المؤتمر تحمل مهمته التاريخية وبذل جهود جدية لتعزيز بناء آسيا التي تتميز بالاحترام والثقة على نحو متبادل والأمن والاستقرار والتنمية والازدهار والانفتاح والشمول إلى جانب التعاون والابتكار” داعياً أعضاء المنظمة إلى اغتنام الذكرى الـ 75 لتأسيس الأمم المتحدة كفرصة “للتمسك بالتعددية ومعارضة التنمر من جانب واحد وحماية سلطة الأمم المتحدة ودورها وتعزيز النظام الدولي نحو اتجاه عقلاني أكثر إنصافاً”.
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