الكرامة يتفوق على الساحل.. والوحدة يقسو على التضامن الثمانية في دورة تشرين الكروية

ابراهيم النمر

في أول ظهور لنادي الكرامة بتشكيلته الجديدة بقيادة مدربه أحمد عزام حقق الكرامة فوزا متأخرا على الساحل وبهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب حسن العويد في الدقيقة 90 في المباراة التي جمعتهما في ملعب البعث في جبلة مع العلم أنها لم ترتب للمستوى المطلوب من الطرفين إلا أن الكرامة كان الأفضل والأكثر استحواذا للكرة، ومع إجراء التعديلات ( أحمد العمير وحسن العويد ونصلح نكدلي ) نشط الكرامة في الشوط الثاني على عكس الساحل الذي اعتمد على الهجمات المرتدة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

وفي المباراة الثانية من المجموعة نفسها فاز الوحدة على التضامن بثمانية أهداف مقابل لاشي بعد مباراة سيطر عليها الوحدة من بابها لمحرابها.

ويلتقي غدا في الرابعة عصرا جبلة مع مصفاة بانياس في ملعب البعث في جبلة، ومنظم البطولة تشرين يواجه الاتحاد في استاد الباسل في اللاذقية في الثامنة مساء تحت الأضواء الكاشفة.

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