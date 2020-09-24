روسيا تبدأ تجربة لقاح “سبوتنيك V” على عدد من الفئات المعرضة للخطر
أعلن كيريل دميترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي أن معهد غامالي أطلق تجارب سريرية للقاح “سبوتنيك V” ضد فيروس كورونا على عدد من الفئات المعرضة للخطر بما في ذلك كبار السن.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن دميترييف قوله خلال مؤتمر صحفي: إن معهد غامالي أطلق العديد من التجارب السريرية الإضافية على الفئات المعرضة للخطر وعلى كبار السن، مشيراً إلى أنه لا يتوقع أي آثار سلبية على هذه الفئات، مضيفاً: بناء على ذلك سيتم إجراء الدراسات في الوقت الحالي لتحليل تأثير اللقاح على هذه الفئات.
من جهة ثانية أعلن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتكنولوجية “سورنا ستاري” استعداد إيران لتصدير معدات اختبار فيروس كورونا إضافة إلى تصدير المزيد من أجهزة التنفس الصناعي خارج البلاد.
وأضاف ستاري: إن لجنة دراسة التداعيات الاقتصادية لأزمة تفشي فيروس كورونا قررت تصدير عدة بضائع وفق شروط خاصة منها الكمامات وأجهزة التنفس الصناعي وفائض إنتاج شاشات عرض المؤشرات وفائض إنتاج أجهزة التنفس المحمولة إضافة إلى تصدير الملايين من معدات اختبار الامصال.
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