دهقان: أي اعتداء أمريكي على إيران سيقابل برد حاسم
حذر مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدفاعية العميد حسين دهقان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شن أي اعتداء على إيران لأن عواقب ذلك لن تكون في صالح الولايات المتحدة.
وقال دهقان في كلمة له اليوم: استطعنا تلقين أمريكا دروساً كبيرة إلا أنها يمكن أن ترتكب خطأ وتفتح جبهة جديدة ضد الشعب الإيراني وعليها أن تعلم أن أي إجراء أو اعتداء من جانبها سيقابل برد حاسم وساحق من قبل شعبنا.
وأضاف دهقان: كانوا يتصورون أنه إذا انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي فإن الاقتصاد الإيراني سينهار خلال 3 أشهر وسيحققون مآربهم من خلال خلق حالة من السخط والاستياء بين أوساط الشعب إلا أننا نقول لهم اللعب بالنار يرتب عليكم عواقب غير حميدة.
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