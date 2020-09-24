أحواض تخزينية لحفظ مياه (السن) من الهدر

اللاذقية - رحاب رجب

أكد مدير الموارد المائية في اللاذقية المهندس نبيل حسن لـ(تشرين) أنه يتم استكمال تنفيذ الحوض التخزيني الثاني لتخزين المياه الفائضة في الأحواض التخزينية عند ازدياد غزارة نبع السن عن الاحتياج المطلوب بكمية / 825000 / م 3 (متجددة) في مجرى نهر السن, وذلك للحد من هدر مياه نبع السن إلى البحر وتخزينها ومن ثم ضخها لأغراض الري وذلك بدعم شبكة ري / 4000 / هكتار بمساحة / 1500 / هكتار وشبكة ري سوريت بمساحة / 300 / هكتار.

وأوضح حسن أن المديرية مستمرة باستكمال موسم السقاية للمزارعين وذلك لإرواء المساحات المروية والبالغة / 42850 / هكتاراً وفق برامج السقاية المعتمدة من قبل المديرية وبما يحقق متطلبات الخطة الزراعية وإصلاح الأعطال الطارئة لخطوط الري المضغوطة/ 1954 / عطلاً وفيما يخص المشاريع قيد التنفيذ, أوضح مدير الموارد أن المديرية تستكمل تنفيذ سد برادون الذي يهدف إلى تنظيم جريانات روافد نهر الكبير الشمالي وتخزين كمية / 140 / مليون م 3 من المياه و تغذية بحيرة سد 16 تشرين بالمياه خلال فترات الجفاف, وتنفيذ سد فاقي حسن الذي يهدف إلى تخزين / 1,776/ مليون م 3 لإرواء مساحة / 300 / هكتار وتأمين مياه الشرب للتجمعات السكانية والاستثمار السياحي, كما تقوم مديرية الموارد المائية حالياً بتأهيل سد الحفة الذي يهدف إلى تخزين /2.5/ مليون متر مكعب وهو مخصص لأغراض الشرب, وذلك بتعزيل الطمي من البحيرة وبالنسبة لشبكات الري قيد التنفيذ لفت حسن إلى تنفيذ مشروع تحويل إرواء / 2200 / هكتار من شبكات سد الثورة إلى سد 16 تشرين ضمن مشروع الربط الهيدروليكي بين السدود لتأمين مياه الري للأراضي الزراعية بشكل مستمر، كما يتم تنفيذ سدة شرق حطين (منطقة القرداحة)، سدة عين التينة، فيما العدد الاجمالي للسدات المنفذة / 8 / سدات:

ولتطبيق مبدأ التشاركية بين المديرية والمزارعين بيّن حسن أنه تم تشكيل / 16 / جمعية لمستخدمي المياه في عدد من المناطق

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