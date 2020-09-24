المالكي يطالب بإنهاء الاحتلال ومحاسبة مسؤوليه على جرائمهم

PM 2:11 2020/09/24

المهندس عرنوس: قطاع التعليم لا يزال يحظى باهتمام الدولة ليستعيد ألقه ومازال قطاع التعليم العام يستوعب 95% من التلاميذ والطلبة بشكل مجاني، وهناك 710 آلاف طالب يتلقون تعليمهم في الجامعات الحكومية و50 ألف طالب في الجامعات الخاصة.