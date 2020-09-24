قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين يخطفون 14 مدنياً بينهم نساء من قرية بريف الحسكة

اختطفت قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية المدعومة منها عدداً من أهالي قرية تل قاطوف بمنطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي.

وذكرت مصادر أهلية لـ سانا أن مجموعات إرهابية مدججة بالسلاح وبدعم وتغطية من قوات الاحتلال التركي حاصرت قرية تل قاطوف في منطقة رأس العين وداهمت منازلها واختطفت 14 مدنياً بينهم 4 نساء واقتادتهم إلى جهة مجهولة وسط حالة من الخوف بين الأهالي نتيجة إطلاق رشقات من أسلحتها الرشاشة لبث الذعر بينهم وخاصة الأطفال والنساء.

واعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية المتمركزين في بلدة الداوودية وعتيق الهوى بالقذائف الصاروخية على قرى في ناحية أبو راسين شمال الحسكة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

طباعة