إصابة طفل بانفجار دراجة نارية مفخخة بريف دير الزور

أصيب طفل بجروح بانفجار دراجة نارية مفخخة صباح اليوم في بلدة الصور بريف دير الزور.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن دراجة نارية مفخخة كانت مركونة وسط بلدة الصور بريف دير الزور انفجرت ما أدى إلى إصابة طفل بجروح متوسطة ووقوع أضرار مادية في المكان.

وتشهد قرى وبلدات عديدة من ريف دير الزور التي تنتشر فيها مجموعات “قسد” حالات فوضى وأعمال قتل وسرقة ومطالبات مستمرة من قبل الأهالي تطالب بخروج قوات الاحتلال الأمريكي ومجموعات “قسد” من مناطقهم جراء ممارساتها التعسفية ضدهم.

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