جواد ديوب

لا يكُفُّ أساتذةُ النغم/موسيقيو المعهد العالي للموسيقا والذين أصبحوا محترفين في أوركسترات سوريّة متعددة؛ لا يكفّون عن إمتاعنا في كل أمسية يقدّمونها، شرقيّةَ الأنغام أو غربية.

فهم يهدوننا ما يُجمّلُ أرواحَنا وما يعافي أبداننا وما يجعلنا نهزمُ الوحشَ الذي بداخلنا كما يفعل الحبّ والموسيقا عبر الأزمان.

وهكذا كنا مع أمسية قدّمتها أمس “الفرقة السيمفونية الوطنية السورية” بالتعاون مع مديرية المعاهد الموسيقية والباليه ووزارة السياحة، في دار الأوبرا بدمشق، بعنوان “أجيال 2″.

ابتدأ برنامج الأمسية بالسيمفونية السابعة لـ”فيليكس مندلسون” الملقّب بـ”الطفل المعجزة” والتي ألّفها في عمر 12 سنة وكانت بمثابة “وظيفة” ليقدّمَ من خلالها خلاصة الرحيق الذي جمعه من معلّميه الكبار، فأستاذُ أستاذه كان “باخ” ولذلك يُعدُّ مندلسون سليلاً مباشراً من عائلة باخ الموسيقية بحسب الدكتور نبيل أسود الذي أغنانا بمعلومات قيّمة وطريفة في بداية كل مقطوعة كتعويضٍ عن غياب البروشور.

السيمفونية سلِسة وحيوية وحلوة النغم تشبه اسمه فـ(فيليكس يعني السهل/المرِح) وقد كتبها للوتريات فقط من دون النفخيات وآلات الإيقاع والطبول وحتى البيانو وهذا ما يفسّر ربما تلك الحلاوة التي طغت على طابعها العام لولا الحركة الثالثة التي شكّلت انعطافة مغايرة عن الهدوء وشبه الرتابة التي ميّزت الحركتين الأولى والثانية.

المقطوعة الثانية هي جزء من أوبرا “أورفيوس ويوريديس” للمؤلف ( كريستوف غلوك) الذي أخبرنا عنه الدكتور أسود بأنه بدأ بما يمكن تسميته بـ”الإصلاح في الأوبرا” بمعنى “تعديل الشكل الكلاسيكي التقليدي للأوبرا حيث ألغى المقدمة/الافتتاحية التي لا علاقة لها بجسم السيمفونية الأساس وأدخل الجوقة لأول مرة وبشكل فعّال وليس كدور ثانوي”.

وبرأينا ورغم غياب الزخم الذي يميّز النوتات التي تُعزَفُ على آلة الفلوت في النُسَخ العالمية من هذا العمل ورغم البطء النسبي في أداء المقطوعة بالكامل إلا أنّ عازف الفلوت “طارق حاتم” أجادَ بتناغمٍ رَهيفٍ مع زملائه في الفرقة السيمفونية وتحت قيادة المايسترو “ميساك باغبودريان” فائقةِ الانضباط فأصبحت أنفاسُه كما لو أنها حَسَراتُ “أورفيوس” الأسطورة الموسيقيِّ الذي طوّع الكائنات والأشجار والأحجار بعد أن ماتتْ زوجته وحاولَ أن ينزلَ إلى عالم الأموات السفليّ لإنقاذها بعد موافقة الآلهة على إعادتها له بشرط ألا ينظر إليها أبداً حتى يصلان إلى عالم الأحياء. لكنه وبسبب لهفته عليها وخوفه من أن تكون قد ضلّت الطريق خلفه مع كل العتمة المحيطة ومع الجرح في قدمها بسبب لدغة الأفعى التفتَ نحوها ليطمئنّ لكنها كانت التفاتته الأخيرة ونظرته النهائية لوجهها إذ عاقبته الآلهة بإبقاء زوجته “يوريديس” في عالم الأموات فيما بقي يهيمُ مفجوعاً في عالم الأرواح الأرضيّ.

ذروة الأمسية كانت مع عملٍ يقّدم لأول مرة على دار الأوبرا وهو “كونشيرتو لـ 2 بيانو” من مؤلفات موتزارت، كتبه في عمر العشرين حين كان يعزفُ في بلاط المطران كوليريدو الذي عاداه وأثار المشاكل معه. وهذه المقطوعة “الكونشيرتو” كُتبت لأخت المطران كنوع من التسلية وللترفيه عنها وعن ابنتيها. كتبها موتزارت في الأصل لثلاث آلات بيانو. لكن تلميذته/ابنتها الثالثة لم تكن بكفاءة أختيها. لذلك أعاد صياغتها لآلتي بيانو… وبعدها تمرّد على فكرة العمل بالمقطوعة لصالح الآخرين وأصبح خادماً لموسيقاه الشخصية.

المفاجأة تجسّدت في عازفي البيانو المبدعين اليافع “قيس الصفدي” ابن الرابعة عشرة والذي مثّل سورية عام 2017 في مهرجان الأجيال العالمي للموسيقا في قصر الكرملين، و”وديع نحال” ابن الثالثة عشرة/مواليد اللاذقية والذي يعزف للمرة الأولى في حفل موسيقي متكامل وأمام الجمهور. مفاجأة لأن الشابين عزفا كما لو أنهما يعيشان في قلب النغم، كما لو أنّهما يتقمّصان روح موتزارت وجنونه وعبقريته ورؤياه الموسيقية التي نقلها لهما أساتذة المعهد العالي للموسيقا بدمشق بإخلاصِ من يخدم جلالة الموسيقا.

والميزة في ألحان موتزارت هي تلك الأنغام السكّرية أو تلك الخفة والسلاسة الواضحتين في هذه المقطوعة التي تشبه ما كان موتزارت يؤلفه على سبيل التسلية الدارجة في زمنه ومن أجل الكسب المالي.. لذلك وبحسب الدكتور أسود “لا نرى ذلك الشدّ والتوتر الذي يميز الكونشيرتات عادةً بين الآلة الرئيسية والأوركسترا ، إنما هنا نستمع إلى الأوركسترا وكأنها مصاحبة وليست مشاكسة لآلتي البيانو”.

اللافت في أنغام موتزارت السُكّرية أنّ فيها عمقاً مخيفاً يُثير أعماق البشر لدرجة قال عنها جورج برناردشو: “إنني لا أستطيع سماع موتزارت وأنا أمشي في الغابة لأنها تشعرني بالخوف”.

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