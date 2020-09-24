وزير الزراعة: جاهزون للاستماع لأي فكرة تنموية

ياسر النعسان

التقى وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا اليوم عدداً من أصحاب الاختصاص والخبرة والأكاديميين المتخصصين في القطاع الزراعي، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها كل يوم خميس بهدف السعي لتطوير الزراعة والاستفادة من كافة الكفاءات والطروحات التي تساهم في النهوض بالقطاع الزراعي.

وأكد وزير الزراعة أن الهدف من اللقاءات هو الحوار ومناقشة وجهات النظر، ودراسة البعد التنموي لكل فكرة، وإمكانية تطبيقها بما فيه مصلحة القطاع الزراعي والبيئة والدولة والمجتمع المحلي، قائلاً: نحن جاهزون للاستماع لأي فكرة تنموية وعلمية وفنية، لأن رسالتنا تطوير القطاع الزراعي.

وتم خلال اللقاء طرح مجموعة من الأفكار التنموية والعلمية والخدمية والإدارية من قبل الحضور، ووجه الوزير المعنيين في الوزارة بمتابعتها ودراسة إمكانية تطبيقها على أرض الواقع في ظل الظروف الراهنة والجدوى الاقتصادية منها، للانتقال بعدها لمرحلة التنفيذ، كما وجه بدراسة المقترحات الإدارية والخدمية وتقديم الحلول لها، وأجاب على استفسارات الحضور حول الكثير من القضايا وخاصة ما يتعلق بالحراج والبحوث الزراعية والمشروعات الصغيرة وغيرها.

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