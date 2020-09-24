منشأة رب بندورة ومحطات وقود في قبضة (حماية المستهلك)

مركزان الخليل

أكد المهندس لؤي سالم- مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق أن الرقابة التموينية مازالت مستمرة على المنشآت الصناعية المنتشرة في محافظة ريف دمشق وخاصة التي تتعامل مع المواد الغذائية, وذلك بقصد منعها من ارتكاب المخالفات الجسيمة وضمان وصول المنتجات سليمة إلى مستهلكيها, حيث تمكنت عناصر الحماية التابعة للمديرية من ضبط معمل كونسروة في منطقة المليحة بريف دمشق يحوي عبوات من رب البندورة فاسدة يقوم صاحبها بإعادة تفريغها وتصنيعها من جديد ووضع تواريخ جديدة عليها .

كما تم ضبط عبوات من الذرة الحب منتفخة ولا يوجد عليها تاريخ إنتاج وصلاحية .

بالإضافة إلى حيازته منكهات الكرز والفريز وماء الزهر والتمر الهندي وجميعها منتهية الصلاحية, حيث قدرت الكميات التي تمت مصادرتها بحدود 2.1طن من المواد المخالفة .

وأوضح سالم أنه بعد ضبط المخالفة تم تنظيم الضبط التمويني اللازم وحجزت الكمية المخالفة لإتلافها أصولاً وسيتم استكمال بقية الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة صاحب المنشأة إلى القضاء المختص.

إلى جانب ذلك قامت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق اليوم بتنظيم ٥ ضبوط تموينية بحق محطات و خزانات المحروقات في منطقتي مخيم الوافدين و الغوطة.

وأكد سالم أن المخالفات التي تم ضبطها تضمنت التصرف بمادة البنزين و التصرف بالاحتياطي لمادة المازوت و البيع بسعر زائد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم ولاسيما الضبط التمويني وإغلاق المحطات المخالفة وإحالة أصحابها إلى القضاء المختص..

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