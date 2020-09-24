هل يتوافق الأوروبيون بشأن فرض عقوبات على تركيا؟

تقرير- تشرين:

عشية القمة الأوروبية التي يُنتظر أن يبحث فيها القادة الأوروبيون فرض عقوبات على تركيا، خرج مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ليقول إنه لما يُعرض شيء مملوس بعد على اجتماع وزراء خارجية الاتحاد بخصوص العقوبات على تركيا.

يبدو أن موضوع العقوبات لم يحسم بعد حيث ثمة انقسام أو برود أوروبي تجاه تركيا، فدول الاتحاد ليس على درجة واحدة من الحماسة، لكن السؤال فيما لو توافق الأوروبيون، فما نوع العقوبات المحتملة وما مدى نجاعتها بغية حمل تركيا على تقديم تنازلات في نزاع الغاز مع اليونان وقبرص بمنطقة شرق المتوسط؟.

يعمل الاتحاد الأوروبي حالياً على تجهيز قائمة بالعقوبات الممكن فرضها على تركيا، من أجل حثها على قصر حفريات التنقيب عن الغاز المثيرة للجدل في نطاق مياهها الإقليمية فقط، فاليونان وقبرص العضوان في الاتحاد تشعران بالتهديد بسبب ذلك، وفي منتصف تموز الماضي نجحت الدولتان في تمرير فقرة أنه يجب على الاتحاد الأوروبي التفكير بإمكانية فرض عقوبات ولكن النزاع في المتوسط شهد تصعيداً جديداً.

في غضون ذلك تم تنفيذ مناورات عسكرية، بل صار الحديث يدور عن أسباب للحرب، ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وجدوا أنفسهم مضطرين، نهاية آب الماضي، لإعطاء الأمر بإعداد قائمة عقوبات محددة، وحسب مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد، يمكن لقادة دول الاتحاد اتخاذ القرار بذلك في قمتهم في 24 أيلول الجاري، وقد استخدم المفوض الأوروبي عبارة “يمكن” ولم يقل إنهم سيفرضون أو يجب أن يفرضوا عقوبات.

ويحافظ الاتحاد الأوروبي على حذره، فبوريل لديه بالتوازي مع ذلك مهمة التفاوض مع الأتراك، لتخفيف التوتر، وقد حاولت ألمانيا، بصفتها الرئيسة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، التوسط بين اليونانيين والقبارصة والأتراك ولكن من دون نجاح مهم حتى الآن، فاليونان وقبرص تريدان منع التراخي والإبطاء وتزيدان الضغوط.

على مَنْ وعلى ماذا في تركيا ستُفرض العقوبات، أمر مازال سرياً. ولكن بوريل ألمح إلى أن العقوبات لن تقتصر على أشخاص، وإنما ستمتد إلى الشركات المساهمة في التنقيب عن الغاز “كل ما هو متعلق بالمشكلة يمكن أن تشمله العقوبات”، يقول مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

والمقصود هنا سفن الحفر والبحث التي تعمل لصالح تركيا، حيث سيتم إغلاق الموانئ الأوروبية في وجهها وحرمانها من قطع الغيار. كما قد تفرض عقوبات المصارف الممولة للمؤسسات المشاركة في التنقيب.

وفي المرحلة التالية من التصعيد يمكن التفكير بفرض عقوبات على قطاعات اقتصادية بأكملها، كما ألمح بوريل، وهذا يشمل قطاعات “يكون فيها الاقتصاد التركي والاقتصاد الأوروبي مترابطين بقوة”. ويشمل هذا على الأرجح الاتحاد الجمركي الذي يمكّن تركيا والاتحاد الأوروبي من تبادل السلع من دون رسوم جمركية تقريباً. والأتراك يسعون منذ وقت طويل لتوسعة الاتحاد الجمركي.

والآن يمكن بموجب هذه العقوبات أن يحد الاتحاد الأوروبي من نطاقها. كما يمكن أيضاً الإعلان رسمياً عن إنهاء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، هذه المفاوضات التي تسير ببطء شديد أصلاً. النمسا تطالب بذلك علناً، أما بقية دول الاتحاد فمازالت غير مستعدة لذلك. فمسألتا الاتحاد الجمركي ومفاوضات الانضمام للاتحاد هما أهم ورقتي ضغط دبلوماسيتين بيد الاتحاد الأوروبي.

ويرى خبراء أن الاتحاد الأوروبي بات في مأزق، فالاتحاد “لا يمكنه فرض عقوبات إلا بإجماع كل الأعضاء، وهذا يعني أن العقوبات التي ستفرض ستكون متواضعة وغير كافية لحمل تركيا على تغيير سلوكها”.

أما وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير فيبدو متشككاً حيال ذلك، وتساءل:”أي بلد حملته إجراءات كهذه على تغيير سلوكه. العقوبات تقود على الأرجح إلى التشدد في السياسة؟”.

لكن سنان أولغن يقول: “لا يصدق أحد في أنقرة أن الدول الأوروبية يمكن أن تُجمع على قرار فرض هذا العقوبات”.

وتدهورت علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي “ناتو” بعد تعثر مسعى أنقرة المستمر منذ سنوات للانضمام للأسرة الأوروبية، ومع حملة رئيس النظام التركي رجب أردوغان على المعارضين، يقول العديد من دول الاتحاد إن تركيا لم تعد مؤهلة لأن تكون مرشحة، ناهيك عن عضو.

كما جمّد الاتحاد الأوروبي محادثات انضمام تركيا المتعثرة منذ وقت طويل، وأيضاً المفاوضات الرامية لتعزيز الاتحاد الجمركي بينهما، متهماً أردوغان بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

وفي تصريحات استفزازية للمجتمع الدولي وللاتحاد الأوروبي، كان أردوغان قد أعلن أن بلاده ستكثّف عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط عبر نشر سفينة تنقيب جديدة قرابة نهاية العام الجاري. وقال بعيد إعلانه اكتشاف أكبر حقل غاز في البحر الأسود:«سنسرّع عملياتنا في المتوسط مع نشر قرابة نهاية العام سفينة التنقيب كانوني، التي تجري صيانتها حالياً».

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