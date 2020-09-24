آخر تحديث: 2020-09-24 13:18:10
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المهندس عرنوس: مصفاة بانياس ستعود للإقلاع أول الشهر القادم وسنعمل بكل الوسائل على ألا تتكرر هذه الأزمة لكن الحصار يفرض علينا تحديات تتطلب منا التعامل معها بشكل آني
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المهندس عرنوس: مصفاة بانياس ستعود للإقلاع أول الشهر القادم وسنعمل بكل الوسائل على ألا تتكرر هذه الأزمة لكن الحصار يفرض علينا تحديات تتطلب منا التعامل معها بشكل آني

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