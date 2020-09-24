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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 6 صفر 1442 الموافق لـ 24 أيلول 2020
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المهندس عرنوس: مصفاة بانياس ستعود للإقلاع أول الشهر القادم وسنعمل بكل الوسائل على ألا تتكرر هذه الأزمة لكن الحصار يفرض علينا تحديات تتطلب منا التعامل معها بشكل آني
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مقتل 3 مسلحين من ميليشيا “قسد” في ريفي دير الزور والرقة
(السورية للتجارة).. المستلزمات المدرسية بالتقسيط حتى 100 ألف ليرة
تجمع شعبي بريف القامشلي ضد الاحتلالين الأمريكي والتركي
شكور: التدخل الأجنبي والإرهاب يستهدفان الهوية الوطنية والموروث الثقافي في سورية
العراق..ملاحقة فلول "داعش" الإرهابي
طهران: النظام السعودي داعم رئيس للإرهاب في المنطقة
استشهاد وإصابة أكثر من 4500 يمني في تعز
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال وهدم منازل ومنشآت في الضفة
موسكو تدعو واشطن لمكافحة كورونا بدلاً من انتقاد اللقاحات الروسية