المهندس عرنوس: مليارا دولار سنوياً فاتورة تأمين المشتقات النفطية وتلتزم الدولة بتأمين كل مستلزمات الإنتاج

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 8 صفر 1442 الموافق لـ 26 أيلول 2020
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الأخبار
سليمان: امتناع صالات "السورية للتجارة" عن بيع المواد الأساسية سينتهي
أهالي الشدادي يتظاهرون احتجاجاً على جرائم ميليشيا "قسد" وقوات الاحتلال الأمريكي
اعتباراً من الأول من الشهر القادم.. الرسائل النصية لاستلام (الرز والسكر)
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف يعتذر عن مهمة تشكيل الحكومة
مقتل اثنين من مسلحي ميليشيا "قسد" بانفجار بعبوة ناسفة في ريف الحسكة
اعتقال 14 شخصاً مع تجدد الاحتجاجات في كنتاكي
استشهاد يمني وإصابة 4 آخرين بقصف العدوان السعودي على صعدة
المهندس عرنوس يتفقد أعمال الصيانة والعمرة الجارية في مصفاة بانياس والمزمع إنجازها خلال الأيام القليلة القادمة
الخطيب: ضرورة تفعيل العلاقات اللبنانية - السورية
زاخاروفا: حذف فيسبوك صفحات روسية تدخل في شؤون بلادنا