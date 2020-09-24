آخر تحديث: 2020-09-26 13:16:44
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المهندس عرنوس: تم وضع 9 برامج تنفيذية تمثل أولويات العمل الحكومي في المرحلة القادمة

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التصنيفات: آخر الأخبار

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