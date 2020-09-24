مقتل 3 مسلحين من ميليشيا “قسد” في ريفي دير الزور والرقة

قتل 3 مسلحين من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بهجمات متفرقة استهدفت نقاط انتشارهم ومحاور تحرك آلياتهم في ريفي دير الزور والرقة.

وأفادت مصادر أهلية لـ سانا بمقتل مسلحين اثنين من ميليشيا “قسد” بهجوم مجهولين بالأسلحة الرشاشة على إحدى نقاطها في بلدة ذيبان وعلى سيارة عسكرية تقل عدداً من مسلحيها قرب بلدة معيزيلة بريف دير الزور الشرقي.

وفي شمال مدينة الرقة ذكرت المصادر أن مسلحاً من ميليشيا “قسد” قتل برصاص مجهولين استهدفوا إحدى نقاطها في منطقة السكن الشبابي.

طباعة