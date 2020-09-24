مليار ليرة لرفع تلوث الصرف الصحي .!

القنيطرة - ممدوح عوض

باشرت الشركة العامة للصرف الصحي في القنيطرة بتنفيذ مشروع مصبات الصرف الصحي الرئيسة في بلدة البطيحة (مخيم الوافدين) التابعة لمحافظة القنيطرة، وذكر مدير عام الصرف الصحي في القنيطرة المهندس هشام موسى الفندي أن المشروع نفذ من قبل الشركة العامة للمشاريع المائية- فرع المنطقة الجنوبية وعلى حساب الموازنة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية وبتكلفة قدرها 394 مليون ليرة ، و سيتم تنفيذ مصبات رئيسة بطول 4250 متراً طولياً من القساطل البيتونية الجرسية مختلفة الأقطار، وأشار إلى أن تنفيذ المشروع يساهم في إنهاء المعاناة الطويلة للمواطنين في بلدة البطيحة من الاختناقات الحاصلة في شبكة الصرف الصحي القديمة ورفع التلوث البيئي عن سكان التجمع والبالغ عددهم نحو 50 ألف نسمة.

وأضاف مدير الصرف الصحي أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع مصبات الصرف الصحي في قرى ( السنديانة – عين الثورة – كوم محيرس – عين عيشة -عين النورية ) والتي تخدم قرى السنديانة والحرمل وظبية وعين الثورة وكوم محيرس وعين عيشة وعين النورية والمنشآت الحكومية والفعاليات الاقتصادية والكليات الجامعية في القنيطرة الواقعة على مسار المشروع وتنتهي هذه المصبات إلى مواقع محطات المعالجة المحددة والمخطط تنفيذها في الخطة.

وأشار الفندي إلى أن الطول الإجمالي للمشروع والواقع في الريف الشمالي من المحافظة 10 كم ويخدم نحو 15 ألف نسمة، مشيراً إلى أهمية هذه المشاريع في رفع التلوث عن المياه الجوفية والمسيلات المائية ومساهمتها في رفع المستوى الصحي والبيئي للمنطقة، وقد تم تنفيذ هذه المشاريع من قبل الشركة العامة للصرف الصحي في القنيطرة وبتمويل من الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية وبتكلفة قدرها 710 ملايين ليرة.

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