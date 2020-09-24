بمشاركة سورية.. مسابقة كشف الثغرات السبت المقبل

أعلنت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة أن مسابقة كشف الثغرات على المستوى الإقليمي ستقام يوم السبت السادس والعشرين من الشهر الجاري من الساعة الرابعة وحتى الثامنة مساء بتوقيت دمشق.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة أن 10 دول عربية ستشارك بالمسابقة هي مصر والكويت وعمان ولبنان والمغرب وفلسطين وقطر والسودان وتونس إلى جانب سورية التي يمثلها بالفئة (أ) موسى سيوفي ومحمد حسامي وفي الفئة (ب) رضوان سلو وأحمد بدر وضياء صائب.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز وتطوير المهارات في الأفق السيبراني واكتشاف المواهب السورية وإبراز أهمية التواصل والمشاركة بالمسابقات الإقليمية والدولية وتعزيز الوعي في هذا المجال وتأهيل الخبرات الوطنية.

ونظمت الهيئة خلال الشهر الماضي بالتعاون مع المركز الإقليمي للأمن السيبراني وشركة سايلنسيك وشركة (إم تي إن) سورية المسابقة لأول مرة على المستوى المحلي واستهدفت فئتين الأولى من عمر الـ 17 وحتى الـ 24 سنة والثانية فوق الـ 24 سنة ممن لديهم مهارات بمجال تقانة المعلومات وتحديدا أمن المعلومات.

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