موسكو تدعو واشطن لمكافحة كورونا بدلاً من انتقاد اللقاحات الروسية

دعت السفارة الروسية في واشنطن السلطات الأمريكية إلى التركيز على إنقاذ حياة الأمريكيين من وباء فيروس كورونا بدلاً من انتقاد اللقاح الروسي ضد الفيروس .

وقالت السفارة في تغريدة اليوم على تويتر وفق ما نقلت سبوتنيك “لا تحاولوا التقليل من شأن الاقتراح البناء للرئيس فلاديمير بوتين الخاص بعقد مؤتمر رفيع المستوى عبر الانترنت للبلدان المهتمة بالتعاون في تطوير لقاحات ضد كوفيد 19 وعليكم العمل لإنقاذ حياة الأمريكيين ومكافحة الفيروس وليس اللقاحات الروسية”.

وأرفق الدبلوماسيون الروس بالتغريدة تصريح المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاجوس التي شككت فيه بفعالية وموثوقية وسلامة اللقاح الروسي.

وكان بوتين دعا في وقت سابق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى عبر الإنترنت حول التعاون في مجال تطوير لقاح ضد كورونا مؤكداً استعداد بلاده للمشاركة والاستمرار في التعاون مع جميع الدول والمؤسسات الدولية بما في ذلك توريد اللقاح الروسي الذي أثبت موثوقيته وسلامته وفعاليته إلى الدول الأخرى.

طباعة