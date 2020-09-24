601 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك و19 بألمانيا

أعلنت المكسيك عن تسجيل 4786 إصابة و601 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 710049 والوفيات إلى 74949.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 278070 والوفيات إلى 9428 بعد تسجيل 2143 إصابة و 19 وفاة جديدة .

بدورها قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين: إن البر الرئيسي سجل أمس سبع حالات إصابة جديدة بالفيروس انخفاضا من عشر حالات في اليوم السابق.

وبهذه الإصابات يكون عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين حتى الآن 85314 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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