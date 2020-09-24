مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/9/24 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في جمعية الزهراء و الزربة بحلب من الساعة 8.00 صباحاً حتى الساعة 16.00 ظهراً

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 6 صفر 1442 الموافق لـ 24 أيلول 2020
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موسكو تدعو واشطن لمكافحة كورونا بدلاً من انتقاد اللقاحات الروسية
مادورو يدعو للتحرك ضد الإجراءات الأمريكية القسرية
ترامب يرفض التعهد بانتقال سلمي للسلطة إذا خسر الانتخابات
إصابة شرطيين أمريكيين اثنين بالرصاص خلال احتجاجات في لويفيل
أسعار الخضار (مولعة).. والمتهم الرئيس التصدير..!
الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة النفط السوري ويدخل آليات عسكرية إلى قواعده غير الشرعية بريف الحسكة
صالح يدعو لمساعدة العراق بمحاربة الإرهاب
عون يجدد إدانته الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية
العدوان السعودي يرتكب 207 خروقات جديدة في الحديدة