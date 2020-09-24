تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر فوق المرتفعات الساحلية ويكون مائلاً للبرودة ليلاً في المناطق الجبلية مع رطوبة مرتفعة نسبياً خلال ساعات الصباح الباكر والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً على المناطق الشمالية الغربية والوسطى والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد الجمعة بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية وأجزاء من المنطقة الوسطى لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق تلك المناطق مع بقاء درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الخميس الجمعة السبت دمشق 32/18 31/17 30/16 القنيطرة 28/16 27/15 26/14 درعا 31/17 30/17 29/16 السويداء 29/16 28/15 27/14 حمص 32/18 31/17 30/16 حماة 36/19 35/18 34/17 الحسكة 38/22 37/21 36/20 اللاذقية 29/23 28/22 27/21 طرطوس 30/23 29/22 28/21 حلب 34/19 33/18 32/17 إدلب 32/18 31/17 30/16 دير الزور 37/22 36/21 35/20 الرقة 35/21 34/20 33/19

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